Lagarde | messaggio sostegno a euro ha prodotto impatto sperato

(Di mercoledì 28 aprile 2021) (Teleborsa) – E ancora “troppo presto” per sbilanciarsi ad affermare che il peggio sia alle spalle ma inpa “probabilmente il picco della terza ondata di Covid è passato”, anche se “restano rischi al ribasso”. “Ma la grande differenza rispetto a giugno, è che ci sta chiaramente la luce alla fine del tunnel, con le vaccinazioni che ora stanno accelerando”. Lo ha affermato la Presidente della Bce, Christinedurante una conversazione online con l’Aspen Institute mostrandosi molto prudente: “ricordo lo scorso giugno, quando si diceva è finita anche se con una certa cautela, e poi i contagi sono tornati”. “Non ho ripetuto le parole di Mario (Draghi sul whatever it takes – ndr) ma lo scorso marzo ho detto che il nostroall’non ha limiti“, ha ribadito la numero uno della BCE. “Così, penso, che sia ...

Advertising

paoloangeloRF : “‘Il messaggio è non abbassare la guardia la #bce ha voluto tenere il punto la politica rimarrà espansiva fin quand… - FinanciaLounge : .@AllianzGI_view prevede che oggi il board della #Bce ribadirà il messaggio di cautela e manterrà la rotta della… -

Ultime Notizie dalla rete : Lagarde messaggio

ilmessaggero.it

, intervenendo all'Aspen Institute, osserva: 'Non ho dovuto ripetere il celebre whatever it ... E ilè stato recepito'. Fra le materie prime si apprezza il petrolio (Brent +1,88%, 67,...E ile' stato recepito". Lo ha detto la presidente della Bce Christineintervenendo a un webinar organizzato dall'Aspen Institute. In quell'occasione, annunciando la creazione del ...(Teleborsa) - E ancora "troppo presto" per sbilanciarsi ad affermare che il peggio sia alle spalle ma in Europa "probabilmente il picco della terza ondata di Covid è passato", anche se "restano rischi ...Anche senza citare lo storico "Whatever it takes", lo scorso marzo il messaggio sull'euro del numero uno della Bce "ha prodotto l'impatto che doveva produrre". "Probabilmente il picco della terza onda ...