L’accordo di Escazú rischia lo stop: in America Latina l’ambiente è in pericolo (Di mercoledì 28 aprile 2021) È ufficiale: giovedì 22 aprile 2021, giornata internazionale della Terra, è entrato in vigore L’accordo di Escazú. L’evento è stato celebrato a livello mondiale e anche il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha espresso la sua soddisfazione: “Questo è un traguardo storico per la regione e per il mondo. Oltre ad essere il più recente accordo ambientale multilaterale negoziato e adottato sotto gli auspici delle Nazioni Unite, L’accordo di Escazú è anche il primo trattato ambientale regionale dell’America Latina e dei Caraibi”. Questo lungo cammino è iniziato con la “Dichiarazione di Rio sull’ambiente e lo sviluppo”, approvata al secondo Vertice della Terra a Rio de Janeiro nel 1992 e precisamente con il principio numero 10, dei 27 redatti nella ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 28 aprile 2021) È ufficiale: giovedì 22 aprile 2021, giornata internazionale della Terra, è entrato in vigoredi. L’evento è stato celebrato a livello mondiale e anche il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha espresso la sua soddisfazione: “Questo è un traguardo storico per la regione e per il mondo. Oltre ad essere il più recente accordo ambientale multilaterale negoziato e adottato sotto gli auspici delle Nazioni Unite,diè anche il primo trattato ambientale regionale dell’e dei Caraibi”. Questo lungo cammino è iniziato con la “Dichiarazione di Rio sule lo sviluppo”, approvata al secondo Vertice della Terra a Rio de Janeiro nel 1992 e precisamente con il principio numero 10, dei 27 redatti nella ...

