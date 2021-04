La violenza sessuale tra i giovani, parla lo psicologo: «Alcuni non pensano neanche di aver commesso un reato» – L’intervista (Di mercoledì 28 aprile 2021) Cosa spinge un giovane uomo a stuprare una donna? Qualcosa scatta nella sua mente o quel gesto è frutto di un’educazione sbagliata? Il caso del video pubblicato da Beppe Grillo mentre cerca di difendere il figlio Ciro implicato in un’inchiesta – insieme ad altri tre amici – per un presunto stupro risalente all’estate 2019 ha riportato alla ribalta il tema della violenza sessuale. Per lo psicologo Angelo Zappalà, l’educazione impartita dalla famiglia «ha un peso parziale, ma non è tutto». Zappalà è anche criminologo clinico, specializzato in strumenti per la valutazione degli interessi sessuali devianti, risk assessment, investigazione nei casi di presunto abuso sessuale, genetica del comportamento. Coordina il gruppo di lavoro dell’Ordine degli Psicologi del Piemonte e della valle d’Aosta e la Divisione di psicologia ... Leggi su open.online (Di mercoledì 28 aprile 2021) Cosa spinge un giovane uomo a stuprare una donna? Qualcosa scatta nella sua mente o quel gesto è frutto di un’educazione sbagliata? Il caso del video pubblicato da Beppe Grillo mentre cerca di difendere il figlio Ciro implicato in un’inchiesta – insieme ad altri tre amici – per un presunto stupro risalente all’estate 2019 ha riportato alla ribalta il tema della. Per loAngelo Zappalà, l’educazione impartita dalla famiglia «ha un peso parziale, ma non è tutto». Zappalà è anche criminologo clinico, specializzato in strumenti per la valutazione degli interessi sessuali devianti, risk assessment, investigazione nei casi di presunto abuso, genetica del comportamento. Coordina il gruppo di lavoro dell’Ordine degli Psicologi del Piemonte e della valle d’Aosta e la Divisione di psicologia ...

