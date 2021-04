La telefonata di Draghi e la corsa contro la prescrizione: così l'Italia ha ottenuto l'arresto dei terroristi in Francia (Di mercoledì 28 aprile 2021) Sette arresti eseguiti, tre ancora da compiere perché i destinatari del mandato sono in fuga. Si chiama “Ombre rosse” l’operazione che ha portato all’arresto, in Francia, di una serie di ex terroristi di estrema sinistra, responsabili di reati di sangue compiuti negli anni ’70 e ‘80. C’è chi definisce questa giornata come un momento che segna la “fine della dottrina Mitterrand”, che ha consentito ai terroristi Italiani di non essere estradati. Da Parigi, però, si affrettano a precisare che non è così. Perché la teoria in questione escludeva gli autori di reati di sangue. Quel che è certo è che gli arresti di oggi segnano un punto di svolta. Arrivata dopo una riunione tra Marta Cartabia e il suo omologo francese, alla quale sono seguiti altri contatti tra le istituzioni dei due Paesi. ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 28 aprile 2021) Sette arresti eseguiti, tre ancora da compiere perché i destinatari del mandato sono in fuga. Si chiama “Ombre rosse” l’operazione che ha portato all’, in, di una serie di exdi estrema sinistra, responsabili di reati di sangue compiuti negli anni ’70 e ‘80. C’è chi definisce questa giornata come un momento che segna la “fine della dottrina Mitterrand”, che ha consentito aini di non essere estradati. Da Parigi, però, si affrettano a precisare che non è. Perché la teoria in questione escludeva gli autori di reati di sangue. Quel che è certo è che gli arresti di oggi segnano un punto di svolta. Arrivata dopo una riunione tra Marta Cartabia e il suo omologo francese, alla quale sono seguiti altri contatti tra le istituzioni dei due Paesi. ...

