La storia dei 124 voli di Stato in un anno della Presidente del Senato Casellati

Leggi su nextquotidiano

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Una vacanza in Sardegna durante la scorsa estate e un andirivieni Venezia-Roma/Roma-Venezia per tornare nella sua casa di Padova (poi alcune altre, ma rare, tappe). Il totale fa 124. Si tratta deidiutilizzati dalladelMaria Elisabetta Albertinel corso dell’ultimo. A riportare la notizia èil quotidiano La Repubblica che è entrata in possesso dei registri di volo del Falcon, il velivolo messo a disposizioneseconda carica delloper i suoi spostamenti.e i 124diin una causapandemia Come spiega il quotidiano di Largo Fochetti, la maggior parte delle ...