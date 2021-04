La sfolgorante fioritura dei tulipani nei Paesi Bassi

Leggi su wired

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Niente mulini a vento, ma pale eoliche: non fosse per quest’unica differenza, le immagini delladeiche arrivano dairispecchiano esattamente ogni stereotipo legato a questi luoghi. Lunghe distese di bulbi colorati pronti ad aprirsi sono stati presi d’assalto dai turisti nelle ultime ore a Dirksland, località a sud-ovest del paese da cui arrivano gli scatti raccolti nella nostra gallery. Una vera e propria invasione di curiosi e appassionati ha costretto le autorità locali a mobilitare un alto numero di forze dell’ordine per la gestione dei flussi; tutto si sta svolgendo però con grande ordine, e nel rispetto delle politiche di distanziamento sociale in vigore anche in Olanda. Wired.