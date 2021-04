La sfida di Inschibboleth | tre nuove collane sul mondo antico

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Arrivano Il 29 aprile sul mercato editoriale tredi studi sul. La coraggiosa, in un momento difficile per la cultura classica, parte dall’editore sardoper i tipi del quale saranno in libreria sin da questa settimana i primi volumi di ciascuna delle tre: “Le parole degli antichi”, diretta da Mario Lentano, autore anche del primo volume “Straniero” “La lira di Orfeo”, diretta da Graziana Brescia, che esce con “Il tessuto delle Muse. Musica e mito nelclassico” di Massimo Raffa e, infine, “Classici smarriti”, diretta da Tommaso Braccini, che propone l’edizione e la traduzione dei bucolici greci minori a cura di Francesco Bargellini, con l’introduzione di Alessandro Fo. Nata sulla base di una ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : sfida Inschibboleth

Il Denaro

Tanti i piccoli e medi editori tra i quali per la prima volta Linea Edizioni,, ... Ma non è ancora chiaro se lasarà a due o a tre con tra i favoriti Emanuele Trevi con 'Due vite' (...Tanti i piccoli e medi editori tra i quali per la prima volta Linea Edizioni,, ... Ma non è ancora chiaro se lasarà a due o a tre con tra i favoriti Emanuele Trevi con 'Due vite' (...