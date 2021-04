“La seconda dose del vaccino? Non posso dottò, sto in ferie”: l’estate dei romani frena il piano vaccinale (Di mercoledì 28 aprile 2021) “No dotto’, non lo posso fare AstraZeneca. Ma no, mica perché ho paura, ma perché mi cade il richiamo l’11 luglio. E ho già prenotato”. Sono centinaia i romani che, secondo il quotidiano Repubblica, starebbero rinunciando alla seconda dose del vaccino perché non hanno intenzione di saltare le ferie. E i medici di famiglia lanciano l’allarme. I dati Su 1.165.713 di prenotazioni per il vaccino anti Covid effettuate nel Lazio sono state somministrate 1.597.806 di dosi di Pfizer, Astrazeneca e Moderna. Questi i dati aggiornati a fine aprile. E ciò vuol dire che il 68,53 per cento di tutti quelli che hanno fissato un appuntamento sono riusciti a ricevere al momento un’iniezione. La prima dose è stata da 1.102.176 persone (22,5 per cento della popolazione) e ... Leggi su tpi (Di mercoledì 28 aprile 2021) “No dotto’, non lofare AstraZeneca. Ma no, mica perché ho paura, ma perché mi cade il richiamo l’11 luglio. E ho già prenotato”. Sono centinaia iche, secondo il quotidiano Repubblica, starebbero rinunciando alladelperché non hanno intenzione di saltare le. E i medici di famiglia lanciano l’allarme. I dati Su 1.165.713 di prenotazioni per ilanti Covid effettuate nel Lazio sono state somministrate 1.597.806 di dosi di Pfizer, Astrazeneca e Moderna. Questi i dati aggiornati a fine aprile. E ciò vuol dire che il 68,53 per cento di tutti quelli che hanno fissato un appuntamento sono riusciti a ricevere al momento un’iniezione. La primaè stata da 1.102.176 persone (22,5 per cento della popolazione) e ...

