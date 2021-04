La scuola di tutti e per tutti…gli usi (Di mercoledì 28 aprile 2021) di Sabrina Barresi Da sempre la scuola è nei pensieri di tutti. Oggi più che mai. Parlamento, governi regionali, sindaci, per tutti la scuola rappresenta una priorità. Draghi ha ravvisato sin dal suo insediamento la necessità di recuperare le ore perse di didattica in presenza. La scuola in Sicurezza è faro del governo Conte. Renzi in precedenza aveva varato la “Buona scuola” mentre con il governo Letta “L’istruzione riparte”. Il supertecnico ministro Profumo aveva puntato a realizzare la “Nuova scuola” che faceva seguito alla scuola “per tutti e di ciascuno” voluta dal governo Berlusconi. Ogni governo, di destra e di sinistra, perviene alla stessa soluzione: una sostanziale sforbiciata ai fondi per la scuola. Tra il ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 28 aprile 2021) di Sabrina Barresi Da sempre laè nei pensieri di. Oggi più che mai. Parlamento, governi regionali, sindaci, perlarappresenta una priorità. Draghi ha ravvisato sin dal suo insediamento la necessità di recuperare le ore perse di didattica in presenza. Lain Sicurezza è faro del governo Conte. Renzi in precedenza aveva varato la “Buona” mentre con il governo Letta “L’istruzione riparte”. Il supertecnico ministro Profumo aveva puntato a realizzare la “Nuova” che faceva seguito alla“pere di ciascuno” voluta dal governo Berlusconi. Ogni governo, di destra e di sinistra, perviene alla stessa soluzione: una sostanziale sforbiciata ai fondi per la. Tra il ...

