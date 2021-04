La Russa: «FdI è un partito serio, votiamo nel merito: siamo un’opposizione patriottica» (Di mercoledì 28 aprile 2021) «Non abbiamo cambiato idea. La nostra critica non è mai stata sulla qualità del Piano ma sull’impossibilità di valutarlo perché presentato solo ieri». Ignazio La Russa in un’intervista al Corriere della Sera spiega i motivi che hanno portato Fratelli d’Italia ad astenersi ieri sul Recovery plan. «Se una forza politica seria, come Fratelli d’Italia – puntualizza – non ha gli elementi per decidere se un piano è buono o cattivo non può votare né contro né a favore. Come direbbe Totò, niente voti “a prescindere”». L’astensione si può interpretare come un segnale distensivo nei confronti di Draghi? «Abbiamo confermato – spiega La Russa – di essere un’opposizione patriottica… siamo un partito serio che rispetta le istituzioni. Certo, con un altro premier a Palazzo Chigi, ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 28 aprile 2021) «Non abbiamo cambiato idea. La nostra critica non è mai stata sulla qualità del Piano ma sull’impossibilità di valutarlo perché presentato solo ieri». Ignazio Lain un’intervista al Corriere della Sera spiega i motivi che hanno portato Fratelli d’Italia ad astenersi ieri sul Recovery plan. «Se una forza politica seria, come Fratelli d’Italia – puntualizza – non ha gli elementi per decidere se un piano è buono o cattivo non può votare né contro né a favore. Come direbbe Totò, niente voti “a prescindere”». L’astensione si può interpretare come un segnale distensivo nei confronti di Draghi? «Abbiamo confermato – spiega La– di essereunche rispetta le istituzioni. Certo, con un altro premier a Palazzo Chigi, ...

