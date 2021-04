La rivoluzione della sanità nel Piano di Ripresa? Si fa in casa (Di mercoledì 28 aprile 2021) Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza indica la casa come primo luogo di cura, dando ampio spazio alla medicina di prossimità. Si tratterebbe di una rivoluzione copernicana del nostro sistema sanitario, indirizzandolo in senso opposto a quanto avvenuto fino ad ora. A parte il Veneto e qualche timido tentativo in altre regioni, l’organizzazione delle cure nel nostro paese è stata improntata ad una visione totalmente ospedalocentrica. L’offerta di assistenza domiciliare per anziani, pazienti fragili o affetti da patologie croniche, è stata pressoché nulla dappertutto e si è anzi assistito ad un suo arretramento con i piani di rientro regionali. Molte regioni hanno, e giustamente, chiuso una miriade di piccoli quanto inutili ospedali, da pochi letti e dalla scarsissima attività clinica, comunque costosi e privi di ... Leggi su formiche (Di mercoledì 28 aprile 2021) IlNazionale die Resilienza indica lacome primo luogo di cura, dando ampio spazio alla medicina di prossimità. Si tratterebbe di unacopernicana del nostro sistema sanitario, indirizzandolo in senso opposto a quanto avvenuto fino ad ora. A parte il Veneto e qualche timido tentativo in altre regioni, l’organizzazione delle cure nel nostro paese è stata improntata ad una visione totalmente ospedalocentrica. L’offerta di assistenza domiciliare per anziani, pazienti fragili o affetti da patologie croniche, è stata pressoché nulla dappertutto e si è anzi assistito ad un suo arretramento con i piani di rientro regionali. Molte regioni hanno, e giustamente, chiuso una miriade di piccoli quanto inutili ospedali, da pochi letti e dalla scarsissima attività clinica, comunque costosi e privi di ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Real Madrid-Chelsea 1-1 (1-1) nella semifinale di andata della Champions League. La partita di ritorno, in casa dei… - sole24ore : Avevamo una Silicon Valley in Italia e non ce ne siamo mai accorti. Potevamo essere i pionieri della rivoluzione hi… - tancredipalmeri : Erano partiti per fare la rivoluzione. Hanno finito per spararsi in faccia mentre giravano la maniglia della porta… - udal64 : @FrancescoPonzin @lucacozzuto @colvieux @FabrizioChiodo @RobertoBurioni Ereditata da chi? Il comparto biofarma Cuba… - LaStampa : La rivoluzione della moneta -

Ultime Notizie dalla rete : rivoluzione della "La mia Svezia nera ossessionata dai social" Il ciclo Novel of a Crime è diventato seminale per le produzioni nordiche e un punto di riferimento con il quale si sono misurati i narratori scandinavi prima della seconda rivoluzione noir nordica ...

Se lo sport cambia i riti. Wimbledon di domenica e il Ramadan in Premier In un'Inghilterra in cui le domeniche erano il giorno della messa, ed era perfino vietato vendere i ... E il malcontento generale finì per rinviare la rivoluzione ancora per qualche anno. Crollato il ...

La rivoluzione della moneta La Stampa I Nuovi principi di attestazione dei piani di risanamento Commento alle nuove linee guida emanate dal CNDCEC sui Principi di attestazione dei Piani di Risanamento con modelli comportamentali condivisi di alta qualità professionale ...

Fu tra i fondatori del gruppo antinazista Rosa bianca; il francobollo tedesco da 80 eurocentesimi giunge nel centenario della nascita Insieme ai compagni di studio Alexander Schmorell, Wilhelm (“Willi”) Graf e Christoph Probst, i due fondano il gruppo di resistenza noto come Rosa bianca, al quale più tardi aderisce anche il docente ...

Il ciclo Novel of a Crime è diventato seminale per le produzioni nordiche e un punto di riferimento con il quale si sono misurati i narratori scandinavi primasecondanoir nordica ...In un'Inghilterra in cui le domeniche erano il giornomessa, ed era perfino vietato vendere i ... E il malcontento generale finì per rinviare laancora per qualche anno. Crollato il ...Commento alle nuove linee guida emanate dal CNDCEC sui Principi di attestazione dei Piani di Risanamento con modelli comportamentali condivisi di alta qualità professionale ...Insieme ai compagni di studio Alexander Schmorell, Wilhelm (“Willi”) Graf e Christoph Probst, i due fondano il gruppo di resistenza noto come Rosa bianca, al quale più tardi aderisce anche il docente ...