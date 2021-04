La Regina Elisabetta 'taglia' Filippo dalla foto profilo dei social reali

(Di mercoledì 28 aprile 2021) LaII ha aggiornato i suoi account suimedia dopo la scomparsa del principe. Ora gli accountdi Twitter e Instagram mostrano ladella sovrana da sola, al posto di quella che la ritraeva insieme al marito. All’indomani della morte del duca di Edinburgo, lo scorso 9 aprile, gli account della, del principe Carlo e del principe William erano stati modificati con immagini in bianco e nero. Prima della scomparsa del marito, la sovrana utilizzava unache la ritraeva mentre fissava l’obiettivo, consullo sfondo. La nuova immagine è un primo piano, scattato lo scorso anno durante una visita al quartier generale dell’MI5, l’ente per la sicurezza e il controspionaggio del Regno ...

LaII ha aggiornato i suoi account sui social media dopo la scomparsa del principe Filippo . Ora gli account reali di Twitter e Instagram mostrano la foto della sovrana da sola, al ...A 10 giorni dal funerale del Principe Filippo laha fatto la sua prima apparizione pubblica in collegamento virtuale con alcuni ambasciatori. Per l'occasione la sovrana ha sfoggiato una spilla in omaggio del compianto marito. ...Kate Middleton è famosa in tutto il mondo come la Duchessa di Cambridge ma cosa succederebbe al suo titolo se la regina Elisabetta abbandonasse il ...Prima della scomparsa del marito, la sovrana utilizzava una foto che la ritraeva mentre fissava l’obiettivo, con Filippo sullo sfondo ...