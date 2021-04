La reazione delle eurodeputate al discorso di Von der leyen sulla parità di genere (Di mercoledì 28 aprile 2021) Chi si aspettava che Ursula von der leyen avrebbe lasciato passare in cavalleria l’incidente del SofaGate ha sbagliato previsione. L’indignazione della presidente della Commissione è apparsa evidente quando si è rivolta al Parlamento europeo. L’emiciclo era riunito in sessione plenaria per discutere i risultati dell’incontro fra presidenti delle istituzioni Ue e il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, ma il dibattito è stato inevitabilmente monopolizzato dall’increscioso episodio, che ha visto due politici uomini seduti faccia a faccia in primo piano e una donna relegata su un divano. Partendo dall’umiliante incidente diplomatico, von der leyen ha dato una frustata metaforica all’aula, con un’appassionata requisitoria sulla parità di genere che ha riscosso il favore trasversale ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 28 aprile 2021) Chi si aspettava che Ursula von deravrebbe lasciato passare in cavalleria l’incidente del SofaGate ha sbagliato previsione. L’indignazione della presidente della Commissione è apparsa evidente quando si è rivolta al Parlamento europeo. L’emiciclo era riunito in sessione plenaria per discutere i risultati dell’incontro fra presidentiistituzioni Ue e il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, ma il dibattito è stato inevitabilmente monopolizzato dall’increscioso episodio, che ha visto due politici uomini seduti faccia a faccia in primo piano e una donna relegata su un divano. Partendo dall’umiliante incidente diplomatico, von derha dato una frustata metaforica all’aula, con un’appassionata requisitoriadiche ha riscosso il favore trasversale ...

La reazione delle eurodeputate al discorso di Von der leyen sulla parità di genere Linkiesta.it

