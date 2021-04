La Rai ha finalmente rinunciato al blackface (almeno a parole) (Di mercoledì 28 aprile 2021) Era un po’ come nascondersi dietro al fatto di non voler accettare l’evolversi del tempo. La Rai ha finalmente rinunciato al blackface, almeno a parole, comunicando questa decisione in via ufficiale a tutte quelle associazioni che avevano chiesto al servizio pubblico di eliminare la fastidiosa pratica razzista. Lunaria, Italiani senza cittadinanza, Arci, Cospe e Razzismo Brutta Storia erano state le associazioni che, partendo dalla denuncia di tanti afrodiscendenti, avevano inoltrato alla Rai la richiesta dello stop all’assurda moda di dipingersi il volto di nero per “imitare” il colore della pelle di personaggi famosi e non. LEGGI ANCHE > Ghali spiega alla Rai che non è necessario fare il blackface a Tale&Quale show blackface cancellato dalla Rai La risposta, ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 28 aprile 2021) Era un po’ come nascondersi dietro al fatto di non voler accettare l’evolversi del tempo. La Rai haal, comunicando questa decisione in via ufficiale a tutte quelle associazioni che avevano chiesto al servizio pubblico di eliminare la fastidiosa pratica razzista. Lunaria, Italiani senza cittadinanza, Arci, Cospe e Razzismo Brutta Storia erano state le associazioni che, partendo dalla denuncia di tanti afrodiscendenti, avevano inoltrato alla Rai la richiesta dello stop all’assurda moda di dipingersi il volto di nero per “imitare” il colore della pelle di personaggi famosi e non. LEGGI ANCHE > Ghali spiega alla Rai che non è necessario fare ila Tale&Quale showcancellato dalla Rai La risposta, ...

La Rai s'impegna formalmente a vietare il blackface, grazie alle seconde generazioni e a Ghali Per anni la pratica del blackface ha spopolato in televisione e al cinema. Oggi, finalmente, il servizio pubblico s'impegna a non farlo più. È la risposta dei dirigenti Rai ad alcune associazioni, che avevano raccolto il malcontento degli afroitaliani e scritto un appello lo ...

