La prossima Serie B con 4 squadre calabresi? E’ il grande sogno del Catanzaro, ma la Reggina proverà a “rovinarlo”… (Di mercoledì 28 aprile 2021) Nella Serie B 2021-2022 potrebbero esserci 4 squadre calabresi: il Catanzaro sogna, ma non ditelo alla Reggina… C’è chi soffre, c’è chi sogna, c’è chi spera e c’è chi è già rassegnato. Le aspettative sono diverse, gli obiettivi pure, ma la categoria rischia di essere la stessa, così come la Regione di cui fanno parte. Le quattro principali espressioni calcistiche della Calabria potrebbero, incredibilmente, trovarsi tutte insieme (e contro) nella prossima stagione di Serie B. Incredibilmente perché sarebbe la prima volta in assoluto. Un fatto inedito, dunque, ma che renderebbe orgogliosa la nostra Regione dal punto di vista calcistico. Certo, meno orgoglioso sarebbe il Crotone, mentre la Reggina spera ancora, Ma andiamo con ordine. CROTONE Ad ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 28 aprile 2021) NellaB 2021-2022 potrebbero esserci 4: ilsogna, ma non ditelo alla… C’è chi soffre, c’è chi sogna, c’è chi spera e c’è chi è già rassegnato. Le aspettative sono diverse, gli obiettivi pure, ma la categoria rischia di essere la stessa, così come la Regione di cui fanno parte. Le quattro principali espressioni calcistiche della Calabria potrebbero, incredibilmente, trovarsi tutte insieme (e contro) nellastagione diB. Incredibilmente perché sarebbe la prima volta in assoluto. Un fatto inedito, dunque, ma che renderebbe orgogliosa la nostra Regione dal punto di vista calcistico. Certo, meno orgoglioso sarebbe il Crotone, mentre laspera ancora, Ma andiamo con ordine. CROTONE Ad ...

