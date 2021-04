La prima Superluna del 2021 è rosa | le foto da tutto il mondo

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Ladelè “” e nei cieli diilè stata lei la sola protagonista nella giornata di ieri. Da New York a Cuba tutti gli sguardi si sono rivolti in alto e tantissimi appassionati si sono raccolti in punti d’osservazione privilegiati per godere di un fenomeno che si ripeterà, ancora più intenso, a maggio. Che spettacolo la, eccola inilguarda le...

Ladel 2021 si è mostrata in tutto il suo splendore nella notte tra lunedì 26 e martedì 27 aprile. E si è trattata di una' rosa '. Cosa rappresenta laIl fenomeno ...Larosa è apparsa in cielo tra il 26 e il 27 aprile. Si è trattata delladel 2021. Ma cosa si intende con? Il termine non è scientifico e indica una Luna piena che si trova alla minima distanza dalla Terra, il cosiddetto perigeo. In questo caso, ...Da New York a Cuba tutti gli sguardi si sono rivolti in alto per la Superluna rosa un fenomeno che si ripeterà, ancora più intenso, a maggio ...La Superluna ha un colore tra il giallo e l’arancione. Questo colore è dovuto al riflesso del Sole. Viene però chiamata così negli Stati Uniti in riferimento alla fioritura del muschio rosa (Phlox sub ...