La parabola di Caianiello | dal potere al Reddito di cittadinanza Il ras di Forza Italia a Varese imputato a Milano riceve il sostegno antipovertà

(Di mercoledì 28 aprile 2021) È finito a fare richiesta – accordatagli – deldianche l’ex coordinatore diGioacchino(nella foto). Uomo che gestiva le nomine negli enti di mezza Lombardia e che era considerato il vero ras forte del partito di Silvio Berlusconi in Regione. È di appena qualche giorno fa la notizia che lui e il deputato azzurro Diego Sozzani sono tra coloro che hanno preannunciato la richiesta di patteggiamento nel maxi procedimento con 102 imputati e in fase di udienza preliminare scaturito dalla riunione dei quattro filoni dell’inchiesta ‘mensa dei poveri’ su un presunto “sistema” di mazzette, appalti, nomine pilotate e finanziamenti illeciti in Lombardia. Nella stessa inchiesta è coinvolta anche un altro esponente azzurro di spicco, l’ex ...

LA NOTIZIA

