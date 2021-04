La nuova Fiorentina di De Zerbi: sacrificio Milenkovic? (Di mercoledì 28 aprile 2021) La Fiorentina di Commisso ha iniziato a programmare il proprio futuro con il nuovo allenatore: con De Zerbi saluta Milenkovic? La Fiorentina partirà, probabilmente, dall’allenatore. Come annunciato poco fa De Zerbi è ad un passo dall’accettare la proposta di Commisso, poi si penserà agli altri protagonisti. Le questioni principali da sbrigare riguardano Dragowski e Vlahovic: come riporta Tuttosport ci sarebbe un cauto ottimismo soprattutto per il secondo, per sostituire il portiere sarebbe invece già pronto l’assalto a Cragno. Il contratto di Ribery potrebbe essere prolungato di un altro anno, molto dipenderà in questo caso dalla volontà di De Zerbi. Milenkovic ha invece tante richieste all’estero, soprattutto in Premier League e potrebbe essere ceduto per fare ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 28 aprile 2021) Ladi Commisso ha iniziato a programmare il proprio futuro con il nuovo allenatore: con Desaluta? Lapartirà, probabilmente, dall’allenatore. Come annunciato poco fa Deè ad un passo dall’accettare la proposta di Commisso, poi si penserà agli altri protagonisti. Le questioni principali da sbrigare riguardano Dragowski e Vlahovic: come riporta Tuttosport ci sarebbe un cauto ottimismo soprattutto per il secondo, per sostituire il portiere sarebbe invece già pronto l’assalto a Cragno. Il contratto di Ribery potrebbe essere prolungato di un altro anno, molto dipenderà in questo caso dalla volontà di Deha invece tante richieste all’estero, soprattutto in Premier League e potrebbe essere ceduto per fare ...

