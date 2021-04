La mozione di Fratelli d’Italia è un flop | il Senato boccia la sfiducia a Speranza | solo 29 a favore

(Di mercoledì 28 aprile 2021) 29 voti a, 221 quelli a s. Ilsi è così espresso riguardo ladipresentata nei confronti del ministro della Salute Robertopresentata dal partito di Giorgia Meloni,. Archiviato lo scoglio sul coprifuoco, che sarà ridiscusso nei suoi dettagli a maggio, il governo Draghi è tornato in Parlamento per un altro test di tenuta della maggioranza con tre mozioni di. Ora l’aula proseguirà con il voto delle altre due, presentate rispettivamente dalre Gianluigi Paragone del Gruppo Misto e da Mattia Crucioli di “L’alternativa c’è”. Il discorso del ministro«Nessuno dovrebbe mai dimenticare che il nemico è il virus e che ...

Al Senato bocciata ladid'Italia: 29 sì e 221 no. Stop anche al testo presentato dall'ex M5S Paragone. Il ministro: in un grande Paese non si fa politica sull'epidemia Con 29 voti a favore, 221 contrari e ...Il Senato ha respinto ladi sfiducia al ministro della Salute, Roberto Speranza, presentata dad'Italia. Contrari sono stati 221E'stata respinta in Senato la mozione di sfiducia nei confronti del ministro della Salute,Roberto Speranza , presentata da Fratelli d'Italia.Con 29 voti a favore, 221 contrari e tre astensioni non passa la mozione di sfiducia al ministro Speranza. La maggioranza si ricompatta ...