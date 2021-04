La mossa del centrodestra che fa tremare Speranza (Di mercoledì 28 aprile 2021) Roberto Speranza ha ottenuto la fiducia ma il centrodestra ha proposto una Commissione d'inchiesta per far luce su quanto accaduto da marzo 2020 Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 28 aprile 2021) Robertoha ottenuto la fiducia ma ilha proposto una Commissione d'inchiesta per far luce su quanto accaduto da marzo 2020

Una mossa che ha di fatto evitato la crisi e la caduta di governo, ha permesso a Roberto Speranza di ottenere la fiducia ma il centrodestra ha proposto una Commissione d'inchiesta per far luce su quanto accaduto da marzo 2020. Il loro numero sarà determinato, rispettivamente, dal presidente del Senato e dal presidente della Camera.

La mossa del centrodestra che fa tremare Speranza: commissione d'inchiesta Roberto Speranza ha ottenuto la fiducia ma il centrodestra ha proposto una Commissione d'inchiesta per far luce su quanto accaduto da marzo 2020 ...

