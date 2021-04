La ministra Dadone fa il test del capello per festeggiare l’assoluzione di Walter De Benedetto (e stanare l’ipocrisia politica sulla cannabis) (Di mercoledì 28 aprile 2021) La ministra per le Politiche Giovanili Fabiana Dadone è da settimane nel mirino del centrodestra per le sue posizioni a favore della legalizzazione della cannabis. Aveva proposto ai politici di effettuare il test antidroga e nessuno aveva aderito. Ora, dopo l’assoluzione di Walter De Benedetto, che ha coltivato cannabis solo per curarsi, fa di più. Si sottopone per prima al test del capello e rilancia la sua proposta a chi la denigra. Anche questa volta non risponderà nessuno? “Oggi è un giorno storico”. In un lungo post su Facebook la ministra per le Politiche giovanili, commenta l’assoluzione di Walter De Benedetto che, ricorda, “aveva allestito una ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 28 aprile 2021) Laper le Politiche Giovanili Fabianaè da settimane nel mirino del centrodestra per le sue posizioni a favore della legalizzazione della. Aveva proposto ai politici di effettuare ilantidroga e nessuno aveva aderito. Ora, dopodiDe, che ha coltivatosolo per curarsi, fa di più. Si sottopone per prima aldele rilancia la sua proposta a chi la denigra. Anche questa volta non risponderà nessuno? “Oggi è un giorno storico”. In un lungo post su Facebook laper le Politiche giovanili, commentadiDeche, ricorda, “aveva allestito una ...

