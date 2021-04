La marea arancione nel cuore del golfo di Trieste (Di mercoledì 28 aprile 2021) Navighiamo in una specie di serpentone vermiglio che si allunga a perdita d’occhio verso Muggia avvolgendo le sue spire attorno alle grandi navi alla fonda. Pensavamo che se ne fosse andata, che avesse lasciato il golfo di Trieste per sparire chissà dove seguendo correnti o repentini mutamenti dell’ecosistema. E invece la marea rossa, o meglio arancio scuro, è ancora qui. Video Andrea Lasorte. L’ARTICOLO Leggi su udine20 (Di mercoledì 28 aprile 2021) Navighiamo in una specie di serpentone vermiglio che si allunga a perdita d’occhio verso Muggia avvolgendo le sue spire attorno alle grandi navi alla fonda. Pensavamo che se ne fosse andata, che avesse lasciato ildiper sparire chissà dove seguendo correnti o repentini mutamenti dell’ecosistema. E invece larossa, o meglio arancio scuro, è ancora qui. Video Andrea Lasorte. L’ARTICOLO

Advertising

Rita_naples84 : @abcde_juve A Napoli siamo diventati gialli con una marea di controlli x strada, cosa che in zona rossa e arancione… - romi_andrio : RT @il_piccolo: Navighiamo in una specie di serpentone vermiglio che si allunga a perdita d’occhio verso Muggia avvolgendo le sue spire att… - il_piccolo : Navighiamo in una specie di serpentone vermiglio che si allunga a perdita d’occhio verso Muggia avvolgendo le sue s… - romi_andrio : RT @il_piccolo: Ecco la marea arancione che da Barcola si sposta verso la baia di Muggia. Il fenomeno dovuto alla proliferazione della “Noc… - il_piccolo : Ecco la marea arancione che da Barcola si sposta verso la baia di Muggia. Il fenomeno dovuto alla proliferazione de… -