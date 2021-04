La madre non riconosce suo figlio, Amadeus sconvolto: roba mai vista su Rai 1, clamorosi sospetti sul quiz (Di mercoledì 28 aprile 2021) roba da matti a I soliti ignoti, il programma condotto da Amadeus su Rai 1, dove l'ospite vip era Monica Leofreddi, obiettivo vincere per devolvere il montepremi in beneficenza, in questo caso alla Fondazione italiana per l'Autismo. Ma alla fine della puntata, come detto, è accaduto qualcosa di davvero impensabile. La Leofreddi è partita bene. Infatti la conduttrice ha indovinato parecchie identità ed è arrivata alla fase finale con un tesoretto di 126mila euro. Niente, male, insomma. A quel punto entra il parente misterioso, nel caso la madre di uno degli ignoti. Amadeus ammette che non sarà semplice: "Non assomiglia molto al figlio o figlia...",m spiega. Dunque la Leofreddi usa tutti gli aiuti e taglia il montepremi fino a 25.200 euro. Alla fine, la conduttrice indica l'ignoto numero otto. ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 28 aprile 2021)da matti a I soliti ignoti, il programma condotto dasu Rai 1, dove l'ospite vip era Monica Leofreddi, obiettivo vincere per devolvere il montepremi in beneficenza, in questo caso alla Fondazione italiana per l'Autismo. Ma alla fine della puntata, come detto, è accaduto qualcosa di davvero impensabile. La Leofreddi è partita bene. Infatti la conduttrice ha indovinato parecchie identità ed è arrivata alla fase finale con un tesoretto di 126mila euro. Niente, male, insomma. A quel punto entra il parente misterioso, nel caso ladi uno degli ignoti.ammette che non sarà semplice: "Non assomiglia molto alo figlia...",m spiega. Dunque la Leofreddi usa tutti gli aiuti e taglia il montepremi fino a 25.200 euro. Alla fine, la conduttrice indica l'ignoto numero otto. ...

Advertising

ZZiliani : È il sottobosco del popolo juventino dove la madre dei subumani è sempre incinta. L’orda dei minus habentes che orc… - renatobrunetta : Quella della #Pa è la «madre delle riforme» perché da lì passa la possibilità di attuare davvero il Recovery: solo… - JoseCarlosRRuiz : E non dimenticare Eva Mameli Calvino (1886 – 1978). Botanica, naturalista e accademica italiana. Moglie di Mario Ca… - DreamsandHarry : Non posso quasi abbracciare mi madre perché mi vengono i contati per gli odori che sento. Sono passati più di 4 mes… - LedysP15 : RT @ItaliaMellos: Amiamo Dayane perchè sa essere libera, e questo non la rende meno Donna e nemmeno meno Madre. Ripartiamo da qui. #mello… -