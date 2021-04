La Lazio Primavera si sveglia tardi | il Trofeo 2 - 1 va alla Viola di Aquilani

Advertising

OfficialSSLazio : Finale #PrimaveraTIMCup tra Lazio e @acffiorentina nel nome di Daniel Guerini ?? - DiMarzio : La #Fiorentina vince la #CoppaItalia Primavera: battuta la #Lazio 2-1 - tuttoatalanta : VIDEO - La Fiorentina Primavera batte la Lazio 2-1 e conquista la terza Coppa Italia consecutiva… - rsbk042 : RT @acffiorentina: Tre di fila! ?? | Highlights Coppa Italia Primavera Fiorentina vs Lazio 2-1, decisiva la doppietta di Spalluto. #ForzaV… - ACFFiorentinaEN : ?? HIGHLIGHTS Coppa Italia Primavera final: Fiorentina 2-1 Lazio #ForzaViola ?? #Fiorentina #PrimaveraTIMCup -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Primavera

Niente da fare la Coppa Italiava ancora una volta, la terza di fila per la precisione, alla Fiorentina. Un'impresa che ...proprio nome nell'albo d'oro per la sesta volta sconfiggendo la...Le parole A Sportitalia, il presidente Rocco Commisso ha parlato dopo la vittoria della sua Fiorentinacontro lain finale di Coppa Italia. COPPE ...Allo Stadio "Ennio Tardini" di Parma la Fiorentina guidata in panchina da Alberto Aquilani si impone 2-1 contro la Lazio al termine di una gara ...Niente da fare la Coppa Italia Primavera va ancora una volta, la terza di fila per la precisione, alla Fiorentina. Un'impresa che nella storia era riuscita fino ad oggi solo a Inter ...