La Juventus ha già deciso l'allenatore con la Champions (Di mercoledì 28 aprile 2021) Secondo quanto raccolto da Sportmediaset, Pirlo non sarà più il tecnico della Juve anche in caso di qualificazione Champions La Juventus, incredibilmente, non è ancora sicura della qualificazione alla prossima Champions League. I bianconeri, a pari punti punti con Napoli e Milan, sono quarti in classifica e le prossime due gare in campionato contro Udinese Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

