La ‘gufata’ di Adani al “miglior allenatore della storia”

Leggi su serieanews

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Nel corso di Psg-City,sentenzia: “Guardiolatecnico”, ma un minuto dopo arriva lo svantaggio Praticamente, una gufata e non gliela voleva, certamente, tirare Lelea Pep Guardiola. Corre il minuto 14stupenda semifinale di Champions League tra Psg e Manchester City. Il commentatore Sky non lesina emozioni, come sempre: Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le NotizieSerie A.