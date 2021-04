La Grecia arruola sistemi di sorveglienza tech per i campi migranti nelle isole dell’Egeo

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Il trasferimento di circa 1000rifugiati del campo incendiato di Moria, sull’isola di Lesbo in(Socrates Baltagiannis/dpa via Ipa)Negli antichi miti greci il guardiano per eccellenza è Argo, il gigante dai cento occhi che fa una brutta fine quando viene messo a sorvegliare l’ultima conquista di Zeus, Io. Nel racconto contemporaneo sul controllo delle frontiere, invece, è un altro l’animale mitologico a cui Atene ha affidato il compito di fare la sentinella: il centauro. Centaur è il nome di un sistema di sorveglianza elettronica che il ministero greco per la Migrazione e l’asilo intende installare neiprofughi che sorgeranno in cinque: Lesbo, Kos, Samo, Lero e Chio. Come si legge da una presentazione ufficiale del progetto che Wired ha potuto visionare, Centaur ...

Ultime Notizie dalla rete : Grecia arruola

Wired.it

Gino Micheli , classe 1920, sinella Regia Marina a Venezia. Dopo l'armistizio si trova in, sull'isola di Lero. Come molti soldati italiani decide di resistere eroicamente contro i ...Ma nel 1897 Ricciotti, uno dei suoi figli,volontari per andare a combattere per l'...(al centro con la stampella) con un gruppo di reduci garibaldini romagnoli della campagna didel ...La storia di Gino e Luigi Micheli di Borgo San Giacomo ricostruita dalla sezione Combattenti mutilati e reduci di guerra ...Il volontario Guido Bertotti si è attrezzato per la causa: si è fatto regalare un computer dal figlio e ha attrezzato in casa il suo “ufficio”. Ora punta a iscrivere nuove persone: «Adesso che i reduc ...