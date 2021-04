La (folle) legge che da oggi vieta gli aborti per anomalie genetiche in Arizona (Di mercoledì 28 aprile 2021) Quando si pensa che si stiano per fare dei passi in avanti, quando si torna ad avere fiducia e speranza nell’umanità, ecco allora che tutto crolla. Siamo negli Stati Uniti d’America, une delle più grandi (forse la più importante) democrazia del mondo. Il tema: l’aborto. E, nello specifico, l’aborto nel caso in cui il feto presenti delle anomalie genetiche (tanto per intenderci, ad esempio, le persone con sindrome di down). oggi lo Stato dell’Arizona ha deciso di approvare una legge che vieterà ogni tipo di aborto, perché – spiega il governatore Doug Ducey (governatore repubblicano in carica dal 2015, e rieletto poi nel 2018): “C’è valore in ogni vita, a prescindere dalla genetica. Continueremo a dare la priorità alla vita di coloro che non sono ancora nati. Questa legge protegge le ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 28 aprile 2021) Quando si pensa che si stiano per fare dei passi in avanti, quando si torna ad avere fiducia e speranza nell’umanità, ecco allora che tutto crolla. Siamo negli Stati Uniti d’America, une delle più grandi (forse la più importante) democrazia del mondo. Il tema: l’aborto. E, nello specifico, l’aborto nel caso in cui il feto presenti delle(tanto per intenderci, ad esempio, le persone con sindrome di down).lo Stato dell’ha deciso di approvare unache vieterà ogni tipo di aborto, perché – spiega il governatore Doug Ducey (governatore repubblicano in carica dal 2015, e rieletto poi nel 2018): “C’è valore in ogni vita, a prescindere dalla genetica. Continueremo a dare la priorità alla vita di coloro che non sono ancora nati. Questaprotegge le ...

