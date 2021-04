La Fiorentina vince la Coppa Italia Primavera Commisso | “Che orgoglio! Aquilani un grande”

Leggi su alfredopedulla

Ladellaha vinto la, in finale contro la Lazio. Il presidente dei viola, Roccoha parlato dopo il successo ai microfoni di Sport."Tre coppe consecutive per questa squadra, è un orgoglio per Firenze e per la società. Il merito è loro e diche ha fatto un grandissimo lavoro. Io sono solo uno spettatore. I nostri tifosi meritano sempre gioie. Il primo tempo è stato bellissimo, poi siamo calati ma ce l'abbiamo fatta. Mi piacciono gli allenatori giovani, non quelli vecchi come me".