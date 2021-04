La finale della Primavera Tim Cup in esclusiva su Sportitalia (Di mercoledì 28 aprile 2021) Grande appuntamento con il calcio giovanile su Sportitalia, che oggi, mercoledì 28 aprile, alle ore 18 trasmetterà in diretta ed esclusiva la finale della Primavera Tim Cup Fiorentina-Lazio. La sfida, in programma allo stadio Tardini di Parma, sarà visibile su tutte le frequenze e sulla App di Sportitalia, che offrirà un’ampia copertura dell’evento. Dove vedere L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 28 aprile 2021) Grande appuntamento con il calcio giovanile su, che oggi, mercoledì 28 aprile, alle ore 18 trasmetterà in diretta edlaTim Cup Fiorentina-Lazio. La sfida, in programma allo stadio Tardini di Parma, sarà visibile su tutte le frequenze e sulla App di, che offrirà un’ampia copertura dell’evento. Dove vedere L'articolo

