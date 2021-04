La febbre degli scacchi. Il russo Nepo contro Carlsen per il titolo mondiale (Di mercoledì 28 aprile 2021) Chissà se Putin alzerà un’altra volta il telefono, per le congratulazioni. L’anno scorso, il presidente di tutte le Russie (in realtà di una soltanto: i tempi cambiano e gli imperi si sgretolano, ma Putin è lì da un ventennio e certe nostalgie imperialistiche le cova di sicuro), Putin, dicevo, alzò personalmente la cornetta e agli organizzatori del Torneo dei Candidati comunicò la sospensione forzata: la pandemia infuriava anche a Ekaterinburg, Sputnik non era stata ancora inventato e gli otto grandi maestri di scacchi, che si contendevano il diritto di sfidare il campione mondiale, il norvegese Magnus Carlsen, furono pregati di rientrare nei rispettivi paesi. Era terminato il girone di andata, in testa c’erano un francese, Maxime Vachier-Lagrave, e un russo, Ian Nepomniachtchi. Il favorito, ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 28 aprile 2021) Chissà se Putin alzerà un’altra volta il telefono, per le congratulazioni. L’anno scorso, il presidente di tutte le Russie (in realtà di una soltanto: i tempi cambiano e gli imperi si sgretolano, ma Putin è lì da un ventennio e certe nostalgie imperialistiche le cova di sicuro), Putin, dicevo, alzò personalmente la cornetta e agli organizzatori del Torneo dei Candidati comunicò la sospensione forzata: la pandemia infuriava anche a Ekaterinburg, Sputnik non era stata ancora inventato e gli otto grandi maestri di, che si contendevano il diritto di sfidare il campione, il norvegese Magnus, furono pregati di rientrare nei rispettivi paesi. Era terminato il girone di andata, in testa c’erano un francese, Maxime Vachier-Lagrave, e un, Ianmniachtchi. Il favorito, ...

