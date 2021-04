La famiglia della ragazza che ha denunciato Ciro Grillo e gli amici per violenza sessuale: “Fango su nostra figlia, il video gira come se fosse un trofeo” (Di mercoledì 28 aprile 2021) La rabbia dei genitori: "Dolore aggiunto al dolore, ma nonostante tutto abbiamo fiducia nella giustizia" Leggi su repubblica (Di mercoledì 28 aprile 2021) La rabbia dei genitori: "Dolore aggiunto al dolore, ma nonostante tutto abbiamo fiducia nella giustizia"

MonicaCirinna : Con rispetto ricordo alla #CEI che per la legge italiana esistono famiglie diverse (non solo formate da uomo e donn… - gennaromigliore : Ricordiamo tutti le parole che #EdiRama rivolse all’Italia in uno dei momenti più drammatici della pandemia. I veri… - PaoloGentiloni : .@Europarl_IT ha approvato l’accordo commerciale e di cooperazione con #Uk. Per la prima volta un’intesa del genere… - grazianotortell : RT @jacopo_iacoboni: civiltà della famiglia Calabresi vs barbarie - Antigon25386936 : @jacopocoghe La famiglia, della quale è vessillifero, non è amore puro per i figli, a prescindere dalle loro inclin… -