"La donna matura amante di Andrea Zenga". Dopo il GfVip, finisce male con Rosalinda: lo sfogo durissimo (Di mercoledì 28 aprile 2021) Tutto il contrario di tutto. E sui social si torna a parlare di Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò, entrambi si sono conosciuti e innamorati durante l'ultima edizione del Grande Fratello Vip. “Ormai mi sono abituata leggere di tutto. Ad esempio, mi dicono che se sto a casa sua sono una scroccona, una mantenuta. Se invece dico che non sono a casa sua ‘oh mio dio sei cattiva e perfida' e dicono anche che lo voglio lasciare. Qualsiasi cosa uno fa, c'è sempre un modo per essere attaccati”, racconta Rosalinda. Ci sono stati, nei giorni scorsi, numerosi attacchi. Soprattutto dietro falsi profili. “Comunque tranquilli che non capiterà mai che me le dicano dal vivo (le fake news, ndr)". Rosalinda ha proseguito nel suo sfogo, facendo notare che i denigratori che hanno account fasulli non hanno ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 28 aprile 2021) Tutto il contrario di tutto. E sui social si torna a parlare diCannavò, entrambi si sono conosciuti e innamorati durante l'ultima edizione del Grande Fratello Vip. “Ormai mi sono abituata leggere di tutto. Ad esempio, mi dicono che se sto a casa sua sono una scroccona, una mantenuta. Se invece dico che non sono a casa sua ‘oh mio dio sei cattiva e perfida' e dicono anche che lo voglio lasciare. Qualsiasi cosa uno fa, c'è sempre un modo per essere attaccati”, racconta. Ci sono stati, nei giorni scorsi, numerosi attacchi. Soprattutto dietro falsi profili. “Comunque tranquilli che non capiterà mai che me le dicano dal vivo (le fake news, ndr)".ha proseguito nel suo, facendo notare che i denigratori che hanno account fasulli non hanno ...

Advertising

zazoomblog : La donna matura amante di Andrea Zenga. Dopo il GfVip finisce male con Rosalinda: lo sfogo durissimo - #donna… - sonoestanca2 : Non l'over party che si beccherà Agent se lo scherzo coinvolgerà la famosa donna matura. Agent preparati che ti fac… - bestpartofdream : RT @_becchina: iniziando a pensare che agente bestia abbia sparso il rumor dell'altra donna matura solo in favore dello scherzo delle iene… - Addictedtolif39 : Agent mi sa che era d’accordo su sta cosa. Soprattutto se ci sarà una donna matura di mezzo ?? - DennyBartowski : @nikkibsb secondo me centra qualcosa anche la donna matura di tempo fà non lo sò ma x me da un pò che va avanti -