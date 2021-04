La Coppa Italia Primavera va alla Fiorentina | Lazio battuta 2-1

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Lavache batte in finale laper 2-1. Decisiva una doppietta di Spalluto, che ha realizzato all’8? e al 32? del primo tempo, portando i Viola sul doppio vantaggio. Laaveva anche riaperto la gara nella ripresa con un gol di Bertini al 58? ma l’assalto finale dei capitolini è stato vano, a fare festa è stata la compagine toscana. Bello il ricordo iniziale delle due squadre per Guerini, giovane morto lo scorso marzo in un incidente stradale, con le squadre che sono entrate in campo con una maglietta a lui dedicata. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

PARMA - La Coppa Primavera nelle mani della Fiorentina. Al Tardini battuta la Lazio 2 - 1 con la doppietta di Spalluto. Per i biancocelesti punizione capolavoro di Bertini, che però non basta. Dominio nel primo tempo, sofferenza nella ripresa. Ma la Coppa Italia Primavera resta a Firenze per la stagione di fila. La doppietta di Spalluto consente alla Fiorentina di mettere in bacheca per la ... La Fiorentina vince la terza Coppa Italia consecutiva. Dopo il fischio finale esplode la gioia viola dei giocatori in campo che dopo aver dominato tutto il primo tempo, nella ripresa hanno difeso ...