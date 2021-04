La Cina potrebbe registrare il primo calo demografico dopo 50 anni (Di mercoledì 28 aprile 2021) Alcune persone in Cina cercano riparo dal caldo con un tuffo in acqua (Foto: Yang Bo/Getty Images)dopo 50 anni di continua crescita demografica e politiche di controllo delle nascite, la popolazione della Cina potrebbe registrare un calo per la prima volta. Lo ha riportato oggi il Financial Times, anticipando i dati ufficiali del censimento prodotto dall’Ufficio nazionale di statistica cinese (Nbs), che ha posticipato l’uscita dei risultati. Secondo l’agenzia stampa Reuters, non sono state rilasciate spiegazioni per il ritardo della pubblicazione dei dati, che era prevista per questo mese. Tuttavia, essendo un dato molto sensibile, potrebbe non aver ancora ricevuto l’approvazione del governo, che ne dovrà anche valutare le implicazioni sull’economia e ... Leggi su wired (Di mercoledì 28 aprile 2021) Alcune persone incercano riparo dal caldo con un tuffo in acqua (Foto: Yang Bo/Getty Images)50di continua crescita demografica e politiche di controllo delle nascite, la popolazione dellaunper la prima volta. Lo ha riportato oggi il Financial Times, anticipando i dati ufficiali del censimento prodotto dall’Ufficio nazionale di statistica cinese (Nbs), che ha posticipato l’uscita dei risultati. Secondo l’agenzia stampa Reuters, non sono state rilasciate spiegazioni per il ritardo della pubblicazione dei dati, che era prevista per questo mese. Tuttavia, essendo un dato molto sensibile,non aver ancora ricevuto l’approvazione del governo, che ne dovrà anche valutare le implicazioni sull’economia e ...

