La bufala del virus buono che “prima o poi si placherà da solo”

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Un fantasma si aggira per l’Italia. E’ quello del, che si adatta al suo ospite con una diminuzione della sua pericolosità. Di seguito, una selezione delle affermazioni che mi sono arrivate ieri, in ungiorno, da persone in buona fede, convinte dagli illusionismi verbali di qualche luminare sulle cui responsabilità preferisco non indugiare; sotto di ognuna una rapida risposta. Vorrei che si capisse una cosa: la natura non procede a nostro vantaggio. Se un processo darwiniano dovesse portare a una specie che provochi sofferenza e morte per noi, quel processo andrà avanti a meno di interventi chela ragione, con l’ausilio delle tecniche moderne, può mettere in campo. Anche in questo caso la vittoria non sarà mai definitiva, perché dovremo inseguire questo o il prossimo patogeno per sempre. Se ...