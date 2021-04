Koeman risponde a Guardiola | “Non è detto che se hai i migliori vinci”

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Intervenuto in conferenza stampa,, allenatore del Barcellona, ha risposto alle parole diche ieri aveva parlato del tridente Messi-Suarez-Neymar dicendo che “Se loro fossero rimasti il Barcellona, il club avrebbe vinto molto di più”. Su questoha: “E’ sempre importante avere igiocatori del mondo nella propria squadra. Hanno già dimostrato quando erano insieme che potevano ottenere delle cose, ma ora non è così. Lavoriamo con i nostri giocatori e abbiamo dimostrato di poter lottare. Non sai mai se vincerai se hai il meglio, ma le possibilità sono maggiori. Per me quello che è successo non conta”. Foto: Twitter Barcellona L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

