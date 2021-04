Kitikaka – La lezione di Cottarelli a Sky Calcio Club in memoria di Cochi | Renato e Ugo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Uno più uno fa due. “Eh beh si certo”. Due per due fa quattro. “Eh figuriamoci, quattro sì”. Quattro per quattro sedici. “Eh come no, sempre stato sedici”. Cinque per cinque, meno cinque, diviso quattro fa cinque. “Aspetta un attimo, posso usare le dita? Comunque sì, cinque, giusto”. Sei per otto quarantotto. “Asino cotto”. Di Canio lì in fondo all’aula con quella giacchetta da giannizzero silenzio. A Skyva in onda ladel maestro Carlo. “Bambini assenti e presenti attenti. Tema: nelle regole pure … Zio Bergomi come si scrive “pure”? “Si scrive “puré”, maestro”. “Bravo Beppe, sette più”. “Dicevamo che nelle regole pure dell’economia non sempre funzionano. Infatti se un’impresa si mette in mente di avere costi ...