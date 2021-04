Kate Middleton e William | dopo 10 anni di matrimonio la favola resiste

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Sono passati diecieppure il lorofa ancora sognare. Un Royal Wedding degno delle fiabe, così romantico da fare invidia anche a Walt Disney. Era il 29 aprile 2011 quandosi giurarono amore eterno nell’abbazia di Westminster. Lui, futuro re del Regno Unito e principe più ambito al mondo degli ultimi dieci. SCOPRI LE ALTRE NOTIZIE SULei, ragazza borghese figlia di due ex dipendenti della British Airways e cresciuta nella campagna inglese come una coetanea qualunque. Il primogenito di Lady Diana, quel ragazzo biondo e con gli occhi azzurri che in molte abbiano sognato di sposare, non portava all’altare una principessa o una star di Hollywood ma una ex compagna di scuola. Una vera commoner, ...

Da diciassette anni sono i suoi stivali preferiti e accessorio che vince, non si cambia.ha indossato nuovamente il paio di stivali in pelle Penelope Chilvers al ginocchio che aveva da prima di entrare a far parte della famiglia reale. La duchessa di Cambridge è famosa per ...La sfida trae Camilla è aperta e gli ultimi avvenimenti - soprattutto il funerale di Filippo - hanno fatto emergere la, ma la reazione social della moglie di Carlo ha adombrato la ...Da diciassette anni sono i suoi stivali preferiti e accessorio che vince, non si cambia. Kate Middleton ha indossato nuovamente il paio di stivali in pelle Penelope Chilvers al ginocchio ...La Duchessa di Cambridge è apparsa con un look da fattoria e la stampa ha scovato dei dettagli sui suoi capi: sarebbero vestiti di circa 17 anni fa.