Karina Cascella critica Natalia dopo la confessione intima su Andrea

Advertising

Novella_2000 : Anche Karina Cascella si scaglia contro Natalia Paragoni per la sua confessione h0t (VIDEO) - disagio_tv : Karina Cascella vs Natalia Paragoni. - zazoomblog : “Che tristezza” Karina Cascella dura contro Natalia e Zelletta - #tristezza” #Karina #Cascella #contro - zazoomblog : Karina Cascella contro Andrea Zelletta e Natalia Paragoni: «Che tristezza» - #Karina #Cascella #contro #Andrea - LadyNews_ : #KarinaCascella attacca #NataliaParagoni e #AndreaZelletta: 'Che tristezza' -

Ultime Notizie dalla rete : Karina Cascella

si è scagliata contro Natalia Paragoni e Andrea Zelletta dopo le ultime dichiarazioni della fidanzata dell' ex gieffino . Ma cosa è successo?Non sono tuttavia mancate pure le critiche, come ad esempio quelle dell'opinionista, che in una serie di IG Stories si è duramente scagliata contro la coppia nata a Uomini e Donne di ...Dopo la confessione intima su Andrea Zelletta, Natalia Paragoni viene criticata da Karina Cascella: ecco le parole dell'opinionista.Karina Cascella ha espresso un duro pare contro Andrea Zelletta e Natalia Paragoni: ecco cosa è successo nel dettaglio ...