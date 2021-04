Karina Cascella contro Natalia Paragoni: “Si sta superando un po’ il limite” (Di mercoledì 28 aprile 2021) Karina Cascella contro Natalia Paragoni: l’opinionista ha criticato l’influencer per le “confidenze” fatte ai follower Karina Cascella contro Natalia Paragoni: dopo il racconto di Natalia Paragoni sul sesso fatto con Andrea Zelletta, è intervenuta sui social Karina Cascella criticando l’influencer, fidanzata con Zelletta. Natalia infatti dal suo account ha raccontato di aver “esagerato” col sesso e di essere dovuta andare in farmacia per comprare i cerotti contro il mal di schiena. Ecco cosa ha raccontato la fidanzata di Andrea: “Se devo dire proprio la verità è che Andreuccio si è dato proprio da fare in questi due ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 28 aprile 2021): l’opinionista ha criticato l’influencer per le “confidenze” fatte ai follower: dopo il racconto disul sesso fatto con Andrea Zelletta, è intervenuta sui socialcriticando l’influencer, fidanzata con Zelletta.infatti dal suo account ha raccontato di aver “esagerato” col sesso e di essere dovuta andare in farmacia per comprare i cerottiil mal di schiena. Ecco cosa ha raccontato la fidanzata di Andrea: “Se devo dire proprio la verità è che Andreuccio si è dato proprio da fare in questi due ...

