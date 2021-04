Karina Cascella attacca Andrea Zelletta e Natalia Paragoni per “l’incidente intimo” (Di mercoledì 28 aprile 2021) Natalia Paragoni ha fatto sapere di aver avuto uno strappo muscolare a causa delle troppa “attività” con Andrea Zelletta. La cosa ha suscitato l’ironia di Twitter, ma anche diverse critiche. Tra quelli che hanno bacchettato Natalia c’è anche Karina Cascella in una serie di stories si è scagliata contro la coppia uscita da U&D. “Andreuccio si è dato da fare e il tuo pudore invece? Questi ragazzi sarebbero disposti a tutto pur di avere qualche follower in più . Che tristezza. Non ho dei tabù particolari, nel senso che comunque credo che ognuno col proprio uomo è libero di fare quello che vuole e di liberare la fantasia. Però come dicevo col proprio uomo, nella propria intimità, nella propria camera da letto, tra le mura di casa. Ma veramente dobbiamo stare lì a ... Leggi su biccy (Di mercoledì 28 aprile 2021)ha fatto sapere di aver avuto uno strappo muscolare a causa delle troppa “attività” con. La cosa ha suscitato l’ironia di Twitter, ma anche diverse critiche. Tra quelli che hanno bacchettatoc’è anchein una serie di stories si è scagliata contro la coppia uscita da U&D. “Andreuccio si è dato da fare e il tuo pudore invece? Questi ragazzi sarebbero disposti a tutto pur di avere qualche follower in più . Che tristezza. Non ho dei tabù particolari, nel senso che comunque credo che ognuno col proprio uomo è libero di fare quello che vuole e di liberare la fantasia. Però come dicevo col proprio uomo, nella propria intimità, nella propria camera da letto, tra le mura di casa. Ma veramente dobbiamo stare lì a ...

