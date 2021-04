Kanye West e le sneakers record da 1,8 milioni di dollari (Di mercoledì 28 aprile 2021) Kanye West sembra essere assurto a nuovo Re Mida moderno. Qualsiasi cosa tocchi il rapper americano si trasforma, se non in oro, quantomeno in soldi sonanti. L'ultimo “miracolo” compiuto dall'ormai prossimo ex marito della bombastica Kim Kardashian è stato quello di piazzare un paio di sneakers usate a un asta Sotheby's alla cifra stellare di 1,8 milioni di dollari. Si tratta delle trainer Nike Air Yeezy indossate dal cantante e produttore musicale durante la sua performance live sul palco dei Grammy Awards 2008 dove si è esibito con Stronger e Hey Mama. Classe 1977, Kanye è diventato famoso è diventato famoso come produttore per la Roc-A-Fella records, etichetta che ha sfornato hit per star del calibro di Jay-Z e Alicia Keys. Grazie ai suoi molteplici talenti negli ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 28 aprile 2021)sembra essere assurto a nuovo Re Mida moderno. Qualsiasi cosa tocchi il rapper americano si trasforma, se non in oro, quantomeno in soldi sonanti. L'ultimo “miracolo” compiuto dall'ormai prossimo ex marito della bombastica Kim Kardashian è stato quello di piazzare un paio diusate a un asta Sotheby's alla cifra stellare di 1,8di. Si tratta delle trainer Nike Air Yeezy indossate dal cantante e produttore musicale durante la sua performance live sul palco dei Grammy Awards 2008 dove si è esibito con Stronger e Hey Mama. Classe 1977,è diventato famoso è diventato famoso come produttore per la Roc-A-Fellas, etichetta che ha sfornato hit per star del calibro di Jay-Z e Alicia Keys. Grazie ai suoi molteplici talenti negli ...

