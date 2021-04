Juventus, Andrea Pirlo al capolinea: sulla panchina bianconera un clamoroso ritorno (Di mercoledì 28 aprile 2021) La dirigenza della Juventus, secondo le indiscrezioni, avrebbe le idee chiare sul futuro di Andrea Pirlo: vicino un clamoroso ritorno sulla panchina bianconera. La Juventus, reduce dal pareggio in trasferta contro la Fiorentina, domenica affronterà l’Udinese in un match che potrebbe risultare decisivo per la panchina di Andrea Pirlo. Secondo le ultime indiscrezioni, difatti, in L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di mercoledì 28 aprile 2021) La dirigenza della, secondo le indiscrezioni, avrebbe le idee chiare sul futuro di: vicino un. La, reduce dal pareggio in trasferta contro la Fiorentina, domenica affronterà l’Udinese in un match che potrebbe risultare decisivo per ladi. Secondo le ultime indiscrezioni, difatti, in L'articolo proviene da YesLife.it.

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Andrea SONDAGGIO CM.IT - Calciomercato Juventus, addio Pirlo: scelto l'erede ...Allegri il preferito per il dopo Andrea Pirlo. La panchina dell'ex centrocampista continua ad essere in bilico e un mancato approdo in Champions League, significherebbe addio certo alla Juventus. Per ...

Capello: "Forse qualche dirigente della Juventus si è sopravvalutato" ... ha detto Capello e il riferimento non può non andare al presidente Andrea Agnelli, al vice Pavel Nedved e al CFO Fabio Paratici.

Juventus, la posizione di John Elkann sul futuro di Andrea Agnelli Calcio News 24 Allegri-Juve, c'è già l'ok a due cessioni Nelle ultime ore è circolata un'indiscrezione secondo la quale in caso di esonero di Andrea Pirlo, per la prossima stagione sulla panchina della Juve ...

Carlo Nesti: "E’ credibile la sostituzione immediata di Pirlo?” Dal sito ufficiale, Carlo Nesti ha manifestato il suo pensiero sul possibile cambio di allenatore alla Juventus: "A molti può essere sembrato strano che, in casa Juventus, a 5 ...

