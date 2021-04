Juventus, addio Chiellini: nuovo campionato per il difensore (Di mercoledì 28 aprile 2021) La Juventus potrebbe decidere di salutare definitivamente Giorgio Chiellini. Il difensore ha il contratto in scadenza e non ha ancora ricevuto una chiamata per parlare del possibile rinnovo. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, se dovesse arrivare nuovamente Massimiliano Allegri, il difensore potrebbe non essere confermato proprio per iniziare un processo di svecchiamento della rosa. Juventus: Chiellini attratto dalla MLS League L’ex Fiorentina, inoltre, avrebbe già allacciato i rapporti con alcuni club della MLS League, che stanno puntando da qualche anno su nomi prestigiosi. L’Inter Miami, ad esempio, ha già deciso di puntare lo scorso anno su Matuidi e Gonzalo Higuain. Leggi anche:Juventus, sprint per il nuovo allenatore: c’è ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 28 aprile 2021) Lapotrebbe decidere di salutare definitivamente Giorgio. Ilha il contratto in scadenza e non ha ancora ricevuto una chiamata per parlare del possibile rinnovo. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, se dovesse arrivare nuovamente Massimiliano Allegri, ilpotrebbe non essere confermato proprio per iniziare un processo di svecchiamento della rosa.attratto dalla MLS League L’ex Fiorentina, inoltre, avrebbe già allacciato i rapporti con alcuni club della MLS League, che stanno puntando da qualche anno su nomi prestigiosi. L’Inter Miami, ad esempio, ha già deciso di puntare lo scorso anno su Matuidi e Gonzalo Higuain. Leggi anche:, sprint per ilallenatore: c’è ...

