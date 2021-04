Juve | quando la famiglia è nel mirino | da Pirlo ad Allegri | quanto odio social

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Maurizio Sarri lo scorso anno non li prendeva neanche in considerazione, 'non leggo nulla' ripeteva. Mentre l'arrivo diha riportato al commento post gara suidel tecnico dellantus. ...

Due anni fa, Max Allegri decise di lasciare i social, non casualmente. "Come sono entrato, sono uscito" disse in conferenza stampa, il 2 marzo del 2019 prima di spiegare meglio. Maurizio Sarri lo ...... ' Il successo arrivai sogni sono più grandi delle tue scuse '. Il messaggio destinato a tutto l'ambiente bianconero è chiaro. E' un invito a sè stesso ma anche al resto delladi darsi ...Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, si è espresso sul caso Donnarumma via Twitter: "Comunque vedo troppa negatività intorno al Milan. La squadra era stata ...La Juventus potrebbe prendere Alvaro Morata a titolo definitivo, ma senza esercitare il diritto di riscatto fissato a 45 milioni di euro. Come? Secondo quanto r ...