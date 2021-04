Juve - Lione, che intrecci: De Sciglio, Bonansea (con Raiola) e spunta Vasseur (Di mercoledì 28 aprile 2021) Juve - Lione è un tiepido asse di mercato che nelle prossime settimane potrebbe diventare caldo, caldissimo. Su tutti i fronti. Perché la posizione di De Sciglio - che recentemente ha detto di ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 28 aprile 2021)è un tiepido asse di mercato che nelle prossime settimane potrebbe diventare caldo, caldissimo. Su tutti i fronti. Perché la posizione di De- che recentemente ha detto di ...

epiphoned_ : La Gazzetta rincalza la notizia, ipotizzando un asse Lione-Juve con Bonansea in Francia e Vasseur (da poco ex allen… - Francesc_hell : non ci credo che vuole veramente andare a fare panchina al Lione alla vigilia del nuovo format per la Champions… - misorecordsuk : Juve, asse mercato col Lione: De Sciglio, Bonansea ma anche Vasseur #Juve #Juventus - Salvato95551627 : RT @Gazzetta_it: #Juve-Lione, che intrecci: #DeSciglio, #Bonansea (con #Raiola) e in spunta #Vasseur - Gazzetta_it : #Juve-Lione, che intrecci: #DeSciglio, #Bonansea (con #Raiola) e in spunta #Vasseur -