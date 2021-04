Juve, il mercato in uscita si complica: pronta la rescissione (Di mercoledì 28 aprile 2021) Sono diverse le situazioni spigolose in casa Juventus. Una di queste potrebbe addirittura arriva alla rescissione. Quando mancano ormai pochissime partite al termina della stagione, la Juventus comincia ad alzare lo sguardo per capire quelle che saranno le mosse da attuare nella prossima finestra di mercato. Molto dipenderà, ovviamente, da quello che sarà l’epilogo di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 28 aprile 2021) Sono diverse le situazioni spigolose in casantus. Una di queste potrebbe addirittura arriva alla. Quando mancano ormai pochissime partite al termina della stagione, lantus comincia ad alzare lo sguardo per capire quelle che saranno le mosse da attuare nella prossima finestra di. Molto dipenderà, ovviamente, da quello che sarà l’epilogo di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

forumJuventus : Evra: 'Soffro come i tifosi a vedere la Juve così. Errore clamoroso mandare via Allegri, grande allenatore che amav… - JuventusUn : ? Clamoroso #Juve, #Paratici vuole vendere #Mckennie: guardate chi prendera' al suo posto! IL SOSTITUTO?… - stefano_gatto97 : RT @sportmediaset: #Juve, l'ombra di Tudor su Pirlo: Udine tappa decisiva per il tecnico bianconero. #SportMediaset - GavinoFranti : @MileTrecarichi Il Chelsea l'anno scorso ha speso 190 milioni sul mercato, al netto delle cessioni. Nessuno ha spes… - infoitsport : L’estate stravolgerà il mercato della Juve: chi resta e chi parte -