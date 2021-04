Justin Bieber sotto accusa per i suoi capelli, fan in rivolta: 'Smettiamo di seguirlo'. Cosa è successo (Di mercoledì 28 aprile 2021) Justin Bieber sotto accusa per il nuovo look. Ai fan non sono andati giù i dread ai capelli che ha mostrato nelle ultime foto su Instagram. C'è chi parla di 'appropriazione culturale' e chi promette: '... Leggi su leggo (Di mercoledì 28 aprile 2021)per il nuovo look. Ai fan non sono andati giù i dread aiche ha mostrato nelle ultime foto su Instagram. C'è chi parla di 'appropriazione culturale' e chi promette: '...

Advertising

bieber_isart : Cioè quindi Justin nemmeno più i capelli come cazzo vuole si può fare? Però poi voi andate dal parrucchiere a farvi fare i ricci afro vero? - just_a_polpetta : Livello stupidità Selena Gomez che rifiuta Chris Evans per Justin Bieber - GianlucaCappie8 : Sondaggio: Chi sono più toxic le fan di Harry Styles o Justin Bieber? ??Commentate?? - corradobam : osservo con vivo e vibrante sconcerto donne di comprovata maturità uscire di melone per tale Justin Bieber - leggoit : Justin Bieber sotto accusa per i suoi capelli, fan in rivolta: «Smettiamo di seguirlo». Cosa è successo -