Jeda furioso su Instagram contro un opinionista | di chi si tratta?

Leggi su novella2000

(Di mercoledì 28 aprile 2021) JedàunIl fidanzato di Vera Gemma in qualche modo sta conquistando il pubblico de L’Isola dei Famosi. Nelle ultime ore è tornato al centro del gossip per via di alcune Stories che ha postato sul suo account. Sembrerebbe che Jedà abbia sbottato per qualcosa che è accaduto con undi L'articolo proviene da Novella 2000.